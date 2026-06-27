Kartal, iki kritik transfer için masada

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını iki koldan sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hem savunmaya hem de hücum hattına önemli takviyeler yapmak için düğmeye bastı.