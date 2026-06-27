Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını iki koldan sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hem savunmaya hem de hücum hattına önemli takviyeler yapmak için düğmeye bastı.
Kartal, iki kritik transfer için masada
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma ve hücum hattı için iki önemli ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Ladislav Krejci ve Armand Lauriente transferleri için çalışmalarını hızlandırdı.Kaynak: Diğer
Krejci ilk hedef
Habere göre Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci oldu.
İngiliz ekibinin geçtiğimiz sezon Girona'dan yaklaşık 30 milyon euro maliyetle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun, kulübün ekonomik planlaması nedeniyle ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın transferdeki en önemli kozlarından birinin ise geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan transfer edilen Emmanuel Agbadou olduğu belirtiliyor.
İki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin yanı sıra Agbadou'nun eski takım arkadaşını ikna etme sürecinde devreye girebileceği ifade ediliyor.
Lauriente için temaslar sürüyor
Siyah-beyazlıların hücum hattındaki hedefi ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente.
Fanatik'in aktardığına göre, Vincenzo Italiano'nun uzun süredir kadrosunda görmek istediği Fransız kanat oyuncusu için Beşiktaş temaslarını sürdürüyor.
Sassuolo'nun bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro bonservis talebinden geri adım atmadığı belirtilirken, siyah-beyazlıların transferi sonuçlandırmak için girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
Beşiktaş yönetimi, hem Krejci hem de Lauriente transferlerini tamamlayarak yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.