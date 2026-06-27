Yeniçağ Gazetesi
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Kartal, iki kritik transfer için masada

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, savunma ve hücum hattı için iki önemli ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Ladislav Krejci ve Armand Lauriente transferleri için çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak: Diğer
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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 1

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını iki koldan sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hem savunmaya hem de hücum hattına önemli takviyeler yapmak için düğmeye bastı.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 2

Krejci ilk hedef
Habere göre Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefi, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci oldu.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 3

İngiliz ekibinin geçtiğimiz sezon Girona'dan yaklaşık 30 milyon euro maliyetle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun, kulübün ekonomik planlaması nedeniyle ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 4

Beşiktaş'ın transferdeki en önemli kozlarından birinin ise geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan transfer edilen Emmanuel Agbadou olduğu belirtiliyor.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 5

İki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin yanı sıra Agbadou'nun eski takım arkadaşını ikna etme sürecinde devreye girebileceği ifade ediliyor.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 6

Lauriente için temaslar sürüyor
Siyah-beyazlıların hücum hattındaki hedefi ise Sassuolo forması giyen Armand Lauriente.

Fanatik'in aktardığına göre, Vincenzo Italiano'nun uzun süredir kadrosunda görmek istediği Fransız kanat oyuncusu için Beşiktaş temaslarını sürdürüyor.

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Kartal, iki kritik transfer için masada - Resim: 7

Sassuolo'nun bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro bonservis talebinden geri adım atmadığı belirtilirken, siyah-beyazlıların transferi sonuçlandırmak için girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

Beşiktaş yönetimi, hem Krejci hem de Lauriente transferlerini tamamlayarak yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

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