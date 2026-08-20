Kaza, D-400 kara yolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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Kaza, D-400 kara yolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 kara yolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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