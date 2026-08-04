Kaynak: ANKA

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi ve otogazın litre fiyatı 2 lira 70 kuruş arttı. Vatandaşlar ise, art arda gelen zamlara tepki göstererek isyan etti.

“BUNDAN SONRA BENDE PİLLERİ BİTTİ”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir vatandaş, zamma ilişkin "Zam gelmez olsun. Ne yapmamız lazım bir çiftçi olarak? Çiftçiye danışıyorlar mı ki biz zam yapıyoruz diye? Vatandaşın hiç fikrini alan var mı zam yaparken? Oy zamanı geldiği zaman kapı kapı geziyorlar. Bundan sonra bende pilleri bitti. Hiç oy kullanmam, yine de gidip onlara oy vermem. Buradan şimdi 30 kilometre yola gideceğim gidebildiğim kadar, oraya varacak, orada kalacak." İfadelerini kullandı.

“HER GÜN ZAM, HER SAAT ZAM”

Bir başka vatandaş ise, "Bizim Karadeniz'de mi gaz çıktı yoksa yine? Allah yardımcısı olsun milletin, yapacak bir şey yok. Şimdi tatilden geldik. Bundan sonra gezme yok." İfadelerine yer verirken başka bir yurttaş, "Zammın gelmediği gün var mı? Her gün zam, her saat zam, başka bir şey yok Türkiye'de. Depoyu tam olarak dolduruyorum. Kâr nereden edeceğiz? Daha çok zarar edeceğiz. Zam bizi etkilemez olur mu? Dünyayı etkiliyor da bizi etkilemez mi zamlar? Rahat gezme şansımız zaten yok. Cebinde para olmazsa nasıl rahat gezeceksin? Masraf olarak sadece yakıt yok ki." Sözlerini sarf etti.

“YA YAYAN GİDECEĞİZ YA EŞEĞE BİNECEĞİZ”

"Maaşa yok, yevmiyeye yok, aylığa yok, zaten aynı fiyat. Her şeye zam, mazot 80 lira, benzin 68 lira. Hiç iş yapamaz olduk, son noktaya geldik.” İfadelerini kullanan bir başka vatandaş ise, “Arabaya binemez olduk. Bunun kaskosu, lastiği, sigortası, muayenesi, kazandığımızın yarısı gaz ile arabaya gider. Ya yayan gideceğiz, ya eşek alıp eşeğe bineceğiz. Başka çaremiz yok." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken geçen haftayı 87,93 dolardan kapatan brent petrol, 85,02 dolara yükselmişti. Petrolde yaşanan gelişmelerden etkilenen LPG’ye (otogaz) ise gece yarısı 2 lira 60 kuruş zam gelmişti.