Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Ankara’da fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında, hem meyve-sebze hali hem de şehirler arası otobüs terminalinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

HALDE FİYAT VE ETİKET KONTROLÜ

Ekipler, Ankara’daki meyve ve sebze halinde ürün künyelerini, alış ve satış fiyatlarını inceleyerek haksız fiyat artışı olup olmadığını denetledi. Denetimlerde özellikle fiyat etiketi ile satış fiyatı arasındaki uyum mercek altına alındı.

AŞTİ’DE BİLET FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yapılan denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleriyle koordineli şekilde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, otobüs firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirdiği fiyat listeleri ile yolculara kesilen bilet fiyatları tek tek karşılaştırıldı.

“UYUMSUZLUKTA YAPTIRIM UYGULANACAK”

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, bilet satış noktalarının yanı sıra terminaldeki restoran, kafe ve büfelerde de Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde kontroller yapıldığını belirtti.

Tan, “Denetimlerimizde otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatlarının uyumunu kontrol ediyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uyguluyoruz” dedi.

AMAÇ: FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇMEK

Yetkililer, bayram dönemlerinde artan talebin fırsata çevrilmemesi için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.