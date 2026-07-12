Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, başkent Caracas'ta bulunan 5 yıldızlı bir otel, Washington'ın ülkedeki diplomasi, ticaret ve istihbarat operasyonlarının ana üssü konumuna geldi.

ABD'nin Caracas Büyükelçilik binasının geniş kapsamlı bir tadilata girmesi nedeniyle, kentin finans ve iş merkezi olarak bilinen Chacao semtindeki JW Marriott oteli, iki ülke arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği en kritik adres haline dönüştü. Bölgedeki hareketliliği ve üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemlerini Anadolu Ajansı (AA) muhabiri yerinde görüntüledi.

BÜYÜKELÇİLİK YERİNE GEÇİCİ ÜS

Diplomatik ilişkilerin 2019 yılında kesilmesinden sonra yaklaşık 7 yıl boyunca kapalı kalan ve bakım ihtiyacı nedeniyle onarıma alınan ABD Büyükelçilik binası, tam anlamıyla faaliyete geçene kadar yalnızca kısıtlı sayıda diplomat tarafından kullanılabiliyordu. Resmi binaya yaklaşık 3,5 kilometre mesafede yer alan bu otel; Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ile başkentin yönetim ve finans merkezlerinin kesişim noktasında bulunuyor. Stratejik konumu sayesinde ABD'li heyetlerin geçici koordinasyon merkezi haline gelen otelin bir bölümü, tamamen ABD Dışişleri Bakanlığı personeline tahsis edilmiş durumda.

"CASUSLAR OTELİ"NDE YOĞUN TRAFİK

Kolombiya basını ile El Pais ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre; Maduro'nun alıkonulmasının ardından otel, Washington'ın bölgedeki diplomatik ve istihbari faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Otel lobisinde farklı sektörlerden gelen ve "Texas aksanıyla" İspanyolca konuşan yatırımcıların iş görüşmeleri gerçekleştirdiği, tesisin Amerikalı ajanlar ile iş insanlarının ana buluşma noktası olduğu belirtiliyor.

Uluslararası basında "Casuslar Oteli" olarak da adlandırılan tesiste; ABD'li yetkililerin petrol sektörünün yapılandırılması, elektrik ve telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi, liman ile havalimanlarının işletilmesi ve ülkeye yabancı sermaye çekilmesi gibi kritik konularda çalışmalar yürüttüğü ileri sürülüyor. Washington'ın enerji yaptırımlarını kısmen esnetmesiyle birlikte, başta Chevron olmak üzere çok sayıda uluslararası enerji firmasının yöneticisi de bu oteli mesken tuttu.

KRİZDEN İZOLE GÜVENLİ BÖLGE

Venezuela yönetimi otel çevresindeki emniyet tedbirlerini artırırken, bölge 24 saat boyunca polis devriyeleriyle izleniyor. Washington ise ülkenin yeniden yapılanma sürecinde Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetimiyle yakın bir ortaklık yürütüyor.

Siyasi istihbarat ve risk analizi firması Orinoco Research'ün danışmanı Jorge Barragan, otelin rolünü şu sözlerle değerlendiriyor:

"Otel, Venezuela'nın ekonomik ve siyasi dönüşümünün sinir merkezidir. Ülkede beklenen büyük dönüşümün çok büyük bir kısmı şu anda bu otelden yönetiliyor ve yönlendiriliyor."

Caracas'ın finans bölgesi El Rosal'a yakın konumda olan otel; kendi elektrik jeneratörleri, su depoları ve yüksek güvenlik sistemleri sayesinde kentin genel altyapı sorunlarından ve ekonomik krizinden tamamen izole bir biçimde kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.