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Milyonlarca üniversite adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite hayallerini şekillendiren adaylar, yerleştirme sonuçlarının hangi gün ilan edileceğini büyük bir merakla takip ediyor.

2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) güncel takvimine göre üniversite tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi ve yerleştirme değerlendirme aşamasına geçildi.

Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı güne dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak üniversitelere kesin kayıt tarihlerinin yaklaşması, sonuçların ilan edileceği zaman aralığına dair güçlü ipuçları veriyor. Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında planlanmış olması sebebiyle, YKS tercih sonuçlarının büyük ihtimalle 17-21 Ağustos haftası içinde adayların erişimine açılması bekleniyor

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar açıklandığı an itibarıyla adaylar, yerleştirme durumlarını şu yöntemlerle kolayca sorgulayabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan [https://sonuc.osym.gov.tr/](https://sonuc.osym.gov.tr/) adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilecek.

Mevcut şifresini hatırlamayan adaylar, yine aynı sistem üzerindeki "Şifremi Unuttum" adımlarını takip ederek kendilerine yeni bir şifre belirleyebilecek.

Alternatif bir yöntem olarak adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak da ÖSYM sistemine giriş yapabilecek ve sonuç ekranına erişebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için üniversite kayıt süreci başlayacak. Kesin kayıt işlemleri, 24 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.