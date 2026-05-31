Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın uzun süredir heyecanla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takviminde; ortaöğretim, ön lisans, lisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarına ait başvuru süreçleri, sınav günleri ve sonuç açıklanma tarihleri detaylı olarak paylaşıldı.

Eğitim derecelerine göre ayrılan oturumlarda adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. İşte 2026 yılı KPSS oturumlarının tam kronolojisi:

1. 2026 KPSS Lisans Oturumu Takvimi

Yılın ilk KPSS maratonu lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için başlayacak.

· Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

· Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: 6 Eylül 2026

· Alan Bilgisi Sınavı (1. Gün): 12 Eylül 2026

· Alan Bilgisi Sınavı (2. Gün): 13 Eylül 2026

· Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026

2. 2026 KPSS Ön Lisans Oturumu Takvimi

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı ön lisans oturumu sonbahar döneminde gerçekleştirilecek.

· Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

· Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

· Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 Ekim 2026

3. 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Oturumu Takvimi

Lise mezuniyet derecesine sahip adayların bütçe ve hazırlık planlaması yaptığı ortaöğretim oturumu Ekim ayında düzenlenecek.

· Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

· Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

· Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 Kasım 2026

4. 2026 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri kadrolarına atanmak isteyen adayların gireceği DHBT, yılın son KPSS oturumu olacak.

· Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026

· Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

· Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 Kasım 2026