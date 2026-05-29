Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi'ne bağlayan kavşakta yaşanan kazada üç araç birbirine girdi, olayda 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde bulunan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

27 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve araçların savrulma anları yer aldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.