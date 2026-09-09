Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Kurtlar Mahallesi Harun Reşit Kalesi civarındaki ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.
Yangından etkilenen ormanlık alanda soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.