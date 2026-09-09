Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde mevduat piyasasında hareketlilik sürüyor.
700 bin TL’nin 32 günlük faiz kazancı değişti: İşte banka oranları (9 Eylül 2026)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları, net getirileri ve vade sonu toplam tutarları netleşti. 700 bin TL birikimi olan vatandaşlar için bankaların sunduğu faiz oranları ile vade sonu ele geçecek tutarları tek tek listeledik.Seçil Kılıç
Bankalar, 700 bin TL ana para için uyguladıkları faiz ve kar payı oranlarını güncelleyerek müşterilerine sunacakları net getiri ile vade sonu toplam tutarlarını belirledi.
Güncel tablo şu şekilde:
DenizBank (Kaptan Hesap): Faiz oranı yüzde 45, net getirisi 22.784 TL, vade sonu tutarı 722.784 TL.
ING (Turuncu Hesap): Faiz oranı yüzde 44, net getirisi 22.277 TL, vade sonu tutarı 722.277 TL.
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): Faiz oranı yüzde 43, net getirisi 21.771 TL, vade sonu tutarı 721.771 TL.
CEPTETEB (Marifetli Hesap): Faiz oranı yüzde 42, net getirisi 21.265 TL, vade sonu tutarı 721.265 TL.
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): Faiz oranı yüzde 42, net getirisi 21.265 TL, vade sonu tutarı 721.265 TL.
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): Faiz oranı yüzde 41,25, net getirisi 20.885 TL, vade sonu tutarı 720.885 TL.
Hayat Finans (Kar Payı): Kâr payı oranı yüzde 41,13, net getirisi 20.824 TL, vade sonu tutarı 720.824 TL.
Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz oranı yüzde 44, net getirisi 20.200 TL, vade sonu tutarı 720.200 TL.
Türkiye Finans (Günlük Hesap - Kar Payı): Kar payı oranı yüzde 44, net getirisi 19.989 TL, vade sonu tutarı 719.989 TL.
DenizBank (E-Mevduat): Faiz oranı yüzde 39,25, net getirisi 19.872 TL, vade sonu tutarı 719.872 TL.
Akbank (Vadeli TL Hesap): Faiz oranı yüzde 39, net getirisi 19.746 TL, vade sonu tutarı 719.746 TL.
Getirfinans (Vadeli Hesap): Faiz oranı yüzde 39, net getirisi 19.746 TL, vade sonu tutarı 719.746 TL.
Enpara (Vadeli Mevduat): Faiz oranı yüzde 39, net getirisi 19.746 TL, vade sonu tutarı 719.746 TL.
ON Dijital (ON Plus): Faiz oranı yüzde 43,50, net getirisi 19.488 TL, vade sonu tutarı 719.488 TL.
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): Faiz oranı yüzde 38,50, net getirisi 19.493 TL, vade sonu tutarı 719.493 TL.
Akbank (Serbest Plus Hesap): Faiz oranı yüzde 38,50, net getirisi 19.493 TL, vade sonu tutarı 719.493 TL.
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): Faiz oranı yüzde 38,50, net getirisi 19.493 TL, vade sonu tutarı 719.493 TL.
N Kolay (N Kolay Bono): Faiz oranı yüzde 38, net getirisi 19.239 TL, vade sonu tutarı 719.239 TL.
ON Dijital (E-Mevduat): Faiz oranı yüzde 38, net getirisi 19.239 TL, vade sonu tutarı 719.239 TL.
Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): Faiz oranı yüzde 42, net getirisi 19.114 TL, vade sonu tutarı 719.114 TL.
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): Faiz oranı yüzde 36,75, net getirisi 18.607 TL, vade sonu tutarı 718.607 TL.
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