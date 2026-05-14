Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtarak banka hesaplarını ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, şüphelilerin yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da belirlenen 19 adrese ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, çok sayıda flaş bellek ve hafıza kartı ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kimliği tespit edilen 20 şüpheliden 19'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.