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Kaynak: İHA

Olay, sabaha karşı Osmaniye'de Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle üzerine Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı, gelini ve torununu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.T. , jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.