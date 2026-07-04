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Kaynak: İHA

Toplanan atıkların yaklaşık yarısını oluşturan 2,5 ton geri dönüştürülebilir malzeme ayrıştırılarak Atık Getirme Merkezi'ne sevk edildi ve yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere işleme alındı.

İlçe genelinde rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra çevre ve halk sağlığını tehdit eden durumlara da hızlı şekilde müdahale eden Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri değerlendirerek çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çırpan Mahallesi Merinoslu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesi hakkında iletilen yoğun şikayetler üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevreye kötü koku yaydığı ve hijyen açısından risk oluşturduğu belirtilen dairede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 5 TON ATIK TAHLİYE EDİLDİ

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada daireden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Bu atıkların yaklaşık 2,5 tonunu plastik, kağıt ve benzeri geri dönüştürülebilir malzemeler oluşturdu. Türlerine göre ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları belediyeye ait araçlarla Atık Getirme Merkezi'ne ulaştırıldı.

Saatler süren temizlik çalışmaları sırasında biriken atıklar kontrollü şekilde tahliye edilirken, bina sakinleri ile çevrede yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyen kötü koku ve sağlıksız ortam da ortadan kaldırıldı. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede ilaçlama yaparak haşere oluşumu ve olası sağlık risklerine karşı önlem aldı.

MAHALLE MUHTARINDAN BELEDİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Çırpan Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, evde uzun süredir geri dönüşüm malzemeleri ile çeşitli atıkların biriktirildiğini belirterek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bir kamyon çöp ve bir kamyon plastik atığın çıkarıldığını ifade etti. Demir, yürütülen çalışma nedeniyle Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla temizlik ve çevre sağlığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.