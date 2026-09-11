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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Osmanelispor Kulübü, Eskişehir Anadolu Spor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması öncesinde bilet uygulamasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kulüp, karşılaşmada bilet satışının Türkiye Futbol Federasyonu statüsü gereği zorunlu olduğunu açıkladı.

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‎Osmanelispor ile Eskişehir Anadolu Spor, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te Osmaneli İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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‎Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü gereğince kupada mücadele eden amatör kulüplerin ev sahibi oldukları karşılaşmalarda seyircilere bilet satmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bu nedenle Eskişehir Anadolu Spor karşılaşmasında uygulanacak bilet satışının kulübün kendi tercihi olmadığı, Ziraat Türkiye Kupası’na özgü statü gereğinden kaynaklandığı ifade edildi.

‎PGL MAÇLARINDA BİLET UYGULAMASI OLMAYACAK

‎Osmanelispor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) karşılaşmalarında ise bu şekilde bir bilet satışı uygulanmayacağını duyurdu. Taraftarların PGL karşılaşmalarını daha önce olduğu şekilde takip etmeye devam edebileceği kaydedildi.

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‎Türkiye Kupası karşılaşmasının bilet satışına ilişkin ayrıntıların ise kulüp tarafından ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.