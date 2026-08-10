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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Gelişim Ligi'ne katılım için gerekli olan 1 milyon 300 bin liralık teminatın yatırıldığını duyurdu. Kulüp yönetimi, sürecin Osmaneli halkının birlik ve beraberliği sayesinde başarıyla tamamlandığını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yatırılan teminatın yalnızca mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi değil, aynı zamanda Osmaneli'nin spora ve gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu başarının tek bir kişiye değil, ilçedeki tüm paydaşların ortak katkısına ait olduğu ifade edildi.

Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, iş insanı Levent Bulgurcu, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, esnaflar ve Osmanelispor sevdalılarına teşekkür edildi.

Kulüp yönetimi, Osmanelispor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, ilçenin çocuklarının hayalleri, gençlerinin umudu ve Osmaneli'nin ortak değeri olduğunu belirtti. Açıklamada, atılan bu adımın kulübün geleceği adına önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edilirken, birlik ve dayanışmanın sürmesi halinde Osmanelispor'un daha büyük başarılara ulaşacağına olan inanç dile getirildi.

Açıklamanın sonunda ise kulübe maddi ve manevi destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür edilerek, Osmanelispor'un başarılarla dolu bir geleceğe ulaşması temennisinde bulunuldu.