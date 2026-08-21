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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’i bu sene Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek olan Osmanelispor Kulübü tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupasına katılmaya da hak kazandı.

2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Turlara Göre Katılım Durumları Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesinde yayımlandı. Yayımlanan listede Osmanelispor Kulübü de yer alarak bu sene tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonun resmi sitesinden yapılan duyuruya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kuraları 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Öte yandan 1. Tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Osmanelispor Kulübü 1. Turda karşılaşacağı rakibini eleyerek bir üst tura yükselmeyi ve Bilecik’i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.