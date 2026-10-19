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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Kendi seyircisi önünde sezona galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıkan Osmanelispor, rakibi karşısında kıran kırana bir mücadele sergiledi. Karşılaşma iki ekibin bulduğu 1'er golle 1-1 sona ererken Osmanelispor’un golünü Nurullah Yaş kaydetti. Bu skor ile taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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Karşılaşmanın ardından Osmanelispor'dan yapılan açıklamada, saha içinde son ana kadar ter döken futbolculara ve tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımı coşkuyla destekleyen taraftarlara teşekkür edildi.

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Öte yandan Osmanelispor, ligin 2. haftasında 25 Ekim Pazar günü Kocaeli temsilcisi Alikahya Belediye Spor'a konuk olacak. Saat 14.00'de başlayacak karşılaşma Nasut Kayalı Gençlik Gelişim Merkezinde oynanacak.