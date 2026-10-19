Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Kendi seyircisi önünde sezona galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıkan Osmanelispor, rakibi karşısında kıran kırana bir mücadele sergiledi. Karşılaşma iki ekibin bulduğu 1'er golle 1-1 sona ererken Osmanelispor’un golünü Nurullah Yaş kaydetti. Bu skor ile taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Osmanelispor'dan yapılan açıklamada, saha içinde son ana kadar ter döken futbolculara ve tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımı coşkuyla destekleyen taraftarlara teşekkür edildi.
Öte yandan Osmanelispor, ligin 2. haftasında 25 Ekim Pazar günü Kocaeli temsilcisi Alikahya Belediye Spor'a konuk olacak. Saat 14.00'de başlayacak karşılaşma Nasut Kayalı Gençlik Gelişim Merkezinde oynanacak.