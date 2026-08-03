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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Sineması etkinliği, 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri, animasyon filmi Ratatuy (Aşçı Fare) ile açık havada sinema keyfi yaşadı. Yaz akşamına renk katan organizasyonda aileler ve çocuklar keyifli anlar geçirirken, meydanda sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu.

Osmaneli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, etkinliğe katılarak bu güzel akşamı paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür edilerek, kültürel ve sosyal etkinliklerin devam edeceği belirtildi.