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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde meydana gelen traktör kazasında 73 yaşındaki bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki traktörde yolcu olarak bulunan K.G. (73), seyir halindeyken dengesini kaybederek araçtan düştü. Düşmenin etkisiyle sol omzundan yaralanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden K.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.