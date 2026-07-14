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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli Belediyesi tarafından 1. ve 3. Etap TOKİ konutlarına ulaşımı kolaylaştıracak alternatif yolun sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle bölgede yaşanan ulaşım ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla hayata geçirilen yolun, şehir içi minibüslerinin TOKİ bölgesine daha rahat ulaşmasını sağlayacağı belirtildi. Yeni güzergâhın aynı zamanda ilçe trafiğini rahatlatması ve ulaşımı daha güvenli hale getirmesi hedefleniyor.

Osmaneli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak, alternatif yolun uzun vadede trafik yoğunluğunun azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca çalışmalara destek veren Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş ile Karayolları personeline teşekkür edilerek, "Hemşehrilerimizin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve kolay hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." denildi.