Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde motosikletin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü’nde meydana geldi. İ.A. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önündeki otomobile henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı sürücü, Osmaneli M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.