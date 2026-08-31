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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümü düzenlenen törenler ile kutlandı.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Doruk, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Buradaki tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin son bölümünde Kaymakam Tahir Yılmaz, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar ile birlikte ilçe şehitliğini ziyaret etti. Buradaki program şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması ve dualar edilmesinin ardından son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Osmaneli’nde ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.