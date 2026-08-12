Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde virajı alamayan otomobilin tomruk yüklü araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukova-İznik D-150 karayolunda meydana geldi. B.A. idaresindeki 16 A** 4** plakalı otomobil, Osmaneli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu Y.K. yönetimindeki 54 A** 1** plakalı tomruk yüklü araca sol taraftan çarptı.
Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.