Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bisiklet Turu ve Spor Etkinlikleri Şöleni gerçekleştirildi.

İlçede bulunan Cumhuriyet Meydanından başlayan bisiklet turuna Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun ve gençler katıldı.

Bisiklet turunun ardından gençler ve öğrenciler Gençlik Merkezi tarafından Sakarya Nehri kenarındaki yeşil alanda oluşturulan spor istasyonlarında futboldan voleybola masa tenisinden akıl zeka oyunlarına kadar farklı branşları deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Spor İstasyonundaki oyunlara Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Torun da katılarak öğrencilerin ve gençlerin coşkusuna ortak oldu.