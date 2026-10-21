Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Osmaneli Belediyesi Kültür Merkezi, kapılarını sanatseverlere açmaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli ve nitelikli gösterilerle ilçe sakinlerini buluşturacak olan Kültür Merkezi, ilk etkinlik programıyla sanat dolu bir akşama ev sahipliği yapacak.
25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek açılış özel programında, müziğin eşsiz tınıları ile halk oyunlarının büyüleyici gösterileri aynı sahnede yer alacak.
Açılışa özel orogramda saat 19.00’da Eskişehir Polifonik Korosu ve Orkestrası Konseri, saat 20.00’de ise Ada Performans Halk Oyunları Ekibi Gösterisi sahne alacak.
Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin kültür ve sanat hayatına yön verecek yeni merkezdeki bu ilk özel buluşmaya tüm Osmaneli halkı ve sanatseverler davet edildi.