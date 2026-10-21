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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎​Osmaneli Belediyesi Kültür Merkezi, kapılarını sanatseverlere açmaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli ve nitelikli gösterilerle ilçe sakinlerini buluşturacak olan Kültür Merkezi, ilk etkinlik programıyla sanat dolu bir akşama ev sahipliği yapacak.

‎​25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek açılış özel programında, müziğin eşsiz tınıları ile halk oyunlarının büyüleyici gösterileri aynı sahnede yer alacak.

‎Açılışa özel ​orogramda saat ​19.00’da Eskişehir Polifonik Korosu ve Orkestrası Konseri, saat ​20.00’de ise Ada Performans Halk Oyunları Ekibi Gösterisi sahne alacak.

‎​Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin kültür ve sanat hayatına yön verecek yeni merkezdeki bu ilk özel buluşmaya tüm Osmaneli halkı ve sanatseverler davet edildi.