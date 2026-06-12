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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yüksek teknoloji ham çelik üreten bir fabrikada sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Olayın ihbar edilmesi ile fabrikaya itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamadan 2 işçinin etkilenerek yaralandığı bildirildi.

Patlamanın bölgedeki diğer fabrikalarda da hissedildiği belirtilirken fabrikadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Ekipler fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.