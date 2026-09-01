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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi’nde 2012 yılından bu yana görev yapan Özlen Uygun, emeklilik kararı alarak belediyedeki görevine veda etti.

Uzun yıllar boyunca belediye bünyesinde hizmet veren Uygun için çalışma arkadaşlarının katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Programda birlikte geçirilen yıllar ve yaşanan hatıralar yad edilirken, Uygun’a belediyeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Özlen Uygun’un güler yüzü, yardımseverliği, iş disiplini ve güzel ahlakıyla hem çalışma arkadaşlarının hem de vatandaşların gönlünde ayrı bir yer edindiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemize, çalışma arkadaşlarımıza ve Osmanelimize kattığın tüm güzellikler için gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Özlen Uygun’a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dilenerek, “Yolun, bahtın ve yüzündeki tebessüm hep açık olsun, emekliliğin hayırlı olsun” denildi.