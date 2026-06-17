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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 25 dükkândan oluşan Köylü Pazarı, düzenlenen programla hizmete açıldı.

Tamamı Osmanelili yerel üreticilere tahsis edilen pazarda, çiftçilere dükkânlar ücretsiz olarak verilirken, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere doğrudan üreticiden ulaşabilmesi hedefleniyor. Belediye tarafından belirlenen fiyat politikası kapsamında ürünler, zincir marketlerin altındaki fiyatlarla satışa sunulacak.

Köylü Pazarı sayesinde hem yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar taze, doğal ve güvenilir ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilecek. Osmaneli’nin tarımsal üretim gücünü destekleyen proje, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir köprü oluşturacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Köylü Pazarı’nın ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Osmaneli’miz tarımın ve üretimin merkezi olan bir ilçedir. Bugün hizmete açtığımız Köylü Pazarımız ile hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyor hem de vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlıyoruz. 25 dükkânımızı yerel çiftçilerimize ücretsiz olarak tahsis ettik. Amacımız, üreticimizin daha fazla kazanması ve halkımızın kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesidir. Belediyemiz tarafından belirlenen fiyat politikası sayesinde ürünler zincir marketlerin altında fiyatlarla satışa sunulacaktır. Osmaneli’mize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi Köylü Pazarımıza davet ediyorum.” dedi.