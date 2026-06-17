İslam Memiş gram altın 8 bin lira olacak dedi: Tarih verdi

Gümüş Altının Gölgesinden Çıkıyor: "Yıl Sonu Hedefimiz 96 Dolar"

Yatırımcıların bugüne kadar hep altını konuştuğunu ancak gümüşün çok büyük bir sürpriz potansiyeli barındırdığını söyleyen İslam Memiş, elinde altın bulunduranlara rasyo üzerinden stratejik bir tüyo verdi:

"Gümüş son bir haftadır altına kıyasla daha böyle güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Ons tarafta 70 dolar seviyesi var ama kısa vadede mesela 75 dolar seviyesi ve devamında 82 dolar seviyesine kadar teknik olarak bir toparlanma olabilir. Gümüş tarafında pozitif ama yıl sonu hedefimiz 96 dolar seviyesi teknik olarak. Buraları takip etmeye devam edeceğiz.