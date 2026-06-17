Orta Doğu’da gerilimin düşmesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticarete açılacağı müjdesi, uluslararası piyasalarda "barış iyimserliği" dalgası yarattı. Borsa İstanbul, altın, gümüş ve petrol kanadında çok sert hareketlilikler yaşanırken, finans piyasalarının en güvenilir isimlerinden İslam Memiş, yaşanan bu ani dalgalanmaların perde arkasını ve vatandaşın uygulaması gereken acil eylem planını Haber Global'e canlı yayında tüm çıplaklığıyla anlattı.
İslam Memiş gram altın 8 bin lira olacak dedi: Tarih verdi
ABD-İran mutabakatının ardından piyasalarda taşlar yerinden oynadı. Gram altın bir haftada 400 liradan fazla değer kazanarak 6.500 TL sınırını aşarken, gümüşün onsu 70 dolara fırladı. İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcısına uyarılarda bulundu, ayrıca gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi.Züleyha Öncü
"Barış İyimserliği Piyasaları Coşturdu"
Canlı yayında güncel rakamları paylaşarak piyasadaki genel olumlu seyre dikkat çeken İslam Memiş, şu verileri aktardı:
"Piyasalarda barış iyimserliği devam ediyor. Hem borsalarda hem altın tarafında hem gümüş tarafında yükselişler, petrol fiyatlarında düşüşler şu anda devam ediyor. Borsa İstanbul 14.483 puan seviyesinde ama 14.500 direncini deneyip oradan geliyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.345 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 6.592 TL. yüzde 1 civarında yükseliş var. Gümüşün ons fiyatı 70 dolar. Gram tarafta da 105 lira seviyesi var. Burada yüzde 1 yükselişler var. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.65 düşüşle yine günü devam ediyor, 82,5 dolar seviyesinde. Hürmüz Boğazı açılıyor, ticaret normalleşiyor, petrol fiyatları geriliyor. Pompa fiyatlarında da indirim olarak yansıyor."
"Teknik ve Mantık Dışı Yükselişten Uzaklaşın Demiştik, Borcu Olanlar İçin Fırsat Geldi"
Ocak ayında gram altının savaş manipülasyonlarıyla 8.157 lira seviyesine kadar çıktığını ve bir ayda 2.000 lira getiri sağladığını hatırlatan Memiş, o dönem yaptıkları uyarılardaki haklılıklarını ortaya koydu:
"Yapmış olduğumuz yayınlarda sürekli 'teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var, buradan uzaklaşın' uyarımız vardı. Bu savaş manipülasyonuyla birlikte sürekli baskılandı 4 aydır ve geçen hafta 6.120 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın gördük. Borcu olanlara, düğün yapacaklara sürekli buraların borç kapatmak için, düğün yapacaklar için kısa vadede olumlu bir fırsat verdiğini sürekli ifade ettik.
Çünkü 'barış haberi gelirse altın fiyatları toparlanır' uyarımız vardı. Bugün gram altın 6.592 lira. Yani neredeyse 400 liradan fazla bir getiri sağladı ta bir haftalık süreç içerisinde. O yüzden olumlu seyrimizin devamını bekliyoruz."
Gümüş Altının Gölgesinden Çıkıyor: "Yıl Sonu Hedefimiz 96 Dolar"
Yatırımcıların bugüne kadar hep altını konuştuğunu ancak gümüşün çok büyük bir sürpriz potansiyeli barındırdığını söyleyen İslam Memiş, elinde altın bulunduranlara rasyo üzerinden stratejik bir tüyo verdi:
"Gümüş son bir haftadır altına kıyasla daha böyle güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Ons tarafta 70 dolar seviyesi var ama kısa vadede mesela 75 dolar seviyesi ve devamında 82 dolar seviyesine kadar teknik olarak bir toparlanma olabilir. Gümüş tarafında pozitif ama yıl sonu hedefimiz 96 dolar seviyesi teknik olarak. Buraları takip etmeye devam edeceğiz.
O yüzden önümüzdeki 2-3 ay boyunca gümüş altına kıyasla biraz daha konuşulabilir. İyi bir performans karşılığında bugüne kadar gümüş almamış, gümüş yatırımı yapmamış olan yatırımcısı gümüşün bu teknik seviyelerini takip edebilir. Ama elimde mesela altınım var ama gümüşüm yok.
Bunun yarısını veya yüzde 25'ini gümüş yapabilir miyim? Altın gümüş rasyosu 'evet' diyor. Yani burada teknik olarak tekrar yükseliş isteği olduğu için 3 aylık süreç içerisinde gümüş tarafındaki performansın iyi olacağını ben zannediyorum efendim."
Merkez Bankaları Harekete Geçecek: "2026 Stratejimiz Sadece ALYAT"
Vatandaşın acil bir ihtiyacı yoksa altınını kesinlikle bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, 2026 yılının temel anahtarının "hareketsiz kalmak" olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim 2026 yılındaki stratejimiz alyat. Yani hiç hareket etme kısa vadede. Mümkünse 2026 yılında merkez bankalarının yaptığı gibi toplama dönemi. Şimdi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde petrol fiyatları nedeni enflasyon rakamları aşırı bir şekilde yükseldi ve savaş bitiyor. Anlaşma imzalandı ama cuma günü resmi olarak bu iş bitecek ve petrol fiyatlarındaki gerileme de devam ediyor.
Muhtemelen bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları düşecek. Bu ne anlama geliyor? Altın fiyatlarının toparlanması anlamına geliyor. İkincisi, savaş sürecinde çoğu merkez bankası altın satmak zorunda kaldı. Şimdi bu merkez bankaları o sattıkları altını yerine koyacak. Ticaret normalleşiyor. Bu etkenler altını tekrar pozitif yönde destekler diye bekliyoruz. O yüzden bizim beklentimiz yine yıl sonuna kadar altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz."
"Altın Güvenli Liman Gömleğini Çıkarmadı Ama Dikkatli Olun"
Piyasalarda risklerin tamamen sıfırlanmadığını, cuma günü ABD piyasaları kapalı olsa da anlaşmanın resmiyete dökülme sürecinin temkinli fiyatlandığını söyleyen finans analisti, yatırımcıyı sert dalgalanmalara karşı uyardı:
"2026 yılı için bu yıl sonuna kadar çok sert dalgalanmalar devam edecek. Bunu ilk önce kabullenmek lazım. Bir manipülasyon yılı. Ama altın güvenli liman gömleğini çıkarmadı. Hala güvenli limandır. O yüzden portföylerde mutlaka olması gereken bir emtia olduğunu düşünüyorum. Ama ne aşağıda 3.880 riski bitti, ne de yukarıda 5.880 direnci bitti. Yani bu bant aralıklarındaki dirençler, destekler hala geçerliliğini koruyor. Portföyleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli strateji belirlemek lazım."
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