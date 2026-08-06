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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, geçen 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay, genç kızın organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMADA 2 DALGIÇ TUTUKLANDI!

Tüm Türkiye tarafından yakından takip edilen soruşturmada, yeni bir gelişme meydana geldi. Gülistan Doku’nun cansız bedenini Uzunçayır Baraj Gölü’nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

BARAJDAN KAĞIT PARÇALARI ÇIKARILMIŞTI!

Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020 tarihinde baraj gölündeki aramalarda Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı.

Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması ise şüphe çekerken soruşturmanın tekrar açılmasıyla birlikte, dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri ortaya çıkmıştı.

Barajdan çıkartılan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer alması da dikkatleri çekmişti.

Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı.

NELER OLMUŞTU?

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, 6 Ocak 2020'de kayıp ihbarında bulunmuş fakat bir sonuç alınamamıştı.

6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.