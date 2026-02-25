İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’ndaki erkek öğrencilere, "selefi yemini" okutuldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "selefi yemini" okutulduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Arnavutköy ilçesindeki bir okulda 23 Şubat 2026 tarihinde çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin, titizlikle takip edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."