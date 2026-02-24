İstanbul'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere okul bahçesinde şeriatçı, selefi bir dini yapı olan Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin yemini okutuldu.

'DİLEĞİMİZ ŞEHİTLERDEN OLMAKTIR'

Öğrencilere okutulan yeminde şu ifadeler kullanıldı,

"Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır."

Görüntüler El Kaide ve IŞİD bağlantıları iddiasıyla yargılanıp tahliye edilen Halis Bayancuk’un cemaati tarafından sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşıldı.

EBU HANZALA BAĞLANTISI

Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin liderliğini 'Ebu Hanzala' ismiyle bilinen Halis Bayancuk'un gerçekleştirdiği biliniyor. IŞİD yöneticiliğinden yargılanmış bir isim olarak öne çıkan Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Hakkında üç ayrı dosyanın birleştirilmesiyle yargılanan Bayancuk hakkında tahliye kararı verilmişti.

Geçtiğimiz sene İzmir’de üç polisin yaşamını yitirdiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan Bayancuk, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.