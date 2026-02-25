Emeklinin gözü bu rakamda: Ankara kulislerinde konuşulan bayram ikramiyesi

HERKES TAM ÖDEME ALACAK MI?

Hayır, burada ince bir hesap var. Herkes "tam" ödeme almıyor:

Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları rakamı eksiksiz alır.

Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler, aldıkları maaş oranına göre ikramiye alır. Örneğin; ikramiye 5.000 TL ilan edilir ise, %25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, %50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır.

İş Göremezlik: İş kazası-meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılır.