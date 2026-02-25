Yüksek enflasyon, her geçen gün eriyen alım gücü, standartların altında yaşam kalitesiyle hayatta kalmaya çalışan emekliler için bir solukluk nefes olan bayram ikramiyesinde artık sona gelindi. Gazeteler her gün başka bir rakam yazsa da, iktidara yakın Karakaş, net rakamı açıkladı.
Emeklinin gözü bu rakamda: Ankara kulislerinde konuşulan bayram ikramiyesi
Alım gücünü yitiren, Ramazan'da iftar sofralarını dolduramayan emekli için para pul, geçim mucize oldu. Gözler hiç değilse bir pazar alışverişini karşılar denilen bayram ikramiyesinde. İktidara yakın gazeteci İsa Karakaş, Ankara'da konuşulan son rakamları verdi.Derleyen: Aykut Metehan
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinde gözler Ankara’dan gelecek karara çevrildi. Karkaş, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı. İkramiyede artış ihtimalinin güçlendiğini ancak or
Masadaki rakam: 5 bin TL
Emekli bayram ikramiyesinde artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ekonomi yönetiminden gelen sinyaller, artış oranının yüzde 25 ile sınırlı kalabileceği yönünde. Bu senaryoda mevcut 4 bin TL’lik ikramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi öne çıkan ihtimal olarak değerlendiriliyor. Son anda daha yüksek bir artışın gündeme gelmesi ise sürpriz olarak görülüyor.
Bütçe ve enflasyon vurgusu
Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, daha yüksek bir artışın bütçe dengeleri ve dezenflasyon süreci üzerinde baskı oluşturabileceği endişesi Ankara’da sıkça dile getiriliyor. Bu nedenle kararın, mali disiplin gözetilerek alınması bekleniyor.
28 Şubat için kritik uyarı
Yazıda dikkat çekilen en önemli başlıklardan biri de tarih uyarısı oldu. Henüz emekli olmayan ancak şartları sağlayan vatandaşların, 28 Şubat’a kadar başvurularını SGK’ya iletmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler, bayram ikramiyesi alma hakkı kazanacak.
İkramiyenin kısa geçmişi
Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018’de 1.000 TL olarak ödenmeye başlanmış, yıllar içinde kademeli olarak artırılarak 2025’te 4.000 TL’ye yükselmişti. Emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında bu yıl daha güçlü bir artış beklentisi içinde.
HERKES TAM ÖDEME ALACAK MI?
Hayır, burada ince bir hesap var. Herkes "tam" ödeme almıyor:
Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları rakamı eksiksiz alır.
Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler, aldıkları maaş oranına göre ikramiye alır. Örneğin; ikramiye 5.000 TL ilan edilir ise, %25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, %50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır.
İş Göremezlik: İş kazası-meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılır.
KİMLERE VAR, KİMLERE YOK?
Sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden faydalanacak. Ancak sistemin dışında kalanlar da var:
Dikkat: Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar maalesef SGK'nın bu ikramiye ödemesinden yararlanamıyor.
Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor.