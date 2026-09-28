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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, Trabzon futbolunun emektar antrenörlerine saha çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla şapka ve düdük desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya öncülüğünde sporun ve sporcunun her koşulda yanında olan Ortahisar Belediyesi, Trabzon’un futbolunun gizli kahramanları olan antrenörlere anlamlı bir incelik yaptı. Ortahisar Belediyesi, altyapının ve amatör futbolun emektar isimlerine sahadaki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 350 adet şapka ve düdük desteğinde bulundu. Hazırlanan ekipmanlar Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu ve müdürlük personeli tarafından antrenörlere dağıtılmak üzere Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'ne teslim edildi.

BAŞKAN KAYA: “SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon futbolunun başarısındaki en büyük pay sahiplerinden birinin emektar antrenörler olduğunu dile getirerek “Onlar futbolumuzun gizli kahramanlarıdır. Ortahisar Belediyesi olarak, sporun, sporcunun ve bu kıymetli emeğin her zaman yanındayız. Antrenörlerimizin sahadaki çalışmalarına küçük de olsa bir katkı sunmak ve onlara 'iyi ki varsınız' demek bizim için bir görevdir. TÜFAD Trabzon Şubemizin nezdinde tüm emektar antrenörlerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

TÜFAD’DAN BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR

TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ve yönetim kurulu üyeleri, spora olan katkısından ve anlamlı desteğinden dolayı antrenörler adına Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve Ortahisar Belediyesi’ne teşekkür etti.