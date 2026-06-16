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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin desteğiyle Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Sanat Projesi” sergisi, çevre bilinci ile sanatı bir araya getiren eserleri vatandaşlarla buluşturdu.

Kullanılmış malzemelerin sanatsal çalışmalarla yeniden yaşama kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan ürünler, Trabzon Şehir Müzesi önünde düzenlenen sergiyle vatandaşlarla buluştu. Ortahisar Belediyesi’nin desteğiyle Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ve çevre bilinci ile sanatı bir araya getiren serginin açılışına Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi Müdürü Halil Yıldız, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gaye İskender, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmalarını ve atık malzemeleri sanatsal üretim süreçlerinde değerlendirmelerini amaçlayan proje kapsamında plastik, tekstil, cam, metal ve ahşap gibi farklı atık materyaller, ileri dönüşüm teknikleriyle yeniden tasarlanarak estetik ve işlevsel sanat eserlerine dönüştürüldü.

İSKENDER: “KULLANILMIŞ MALZEMELERİ, SANATSAL ÇALIŞMALARLA YENİDEN YAŞAMA KAZANDIRABİLİRİZ”

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, sergide yaptığı konuşmada dünyanın geleceği için sıfır atık yönetiminin ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Sanat Projesi’nin, kullanılmış malzemelerin sanatsal çalışmalarla yeniden yaşama kazandırılabileceğini gösteren çok anlamlı bir sergi olduğunu ifade eden İskender, “Hızla değişen dünyamızda, yaşamın devam edebilmesi için doğal kaynakların korunması her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bunun en etkili yolu, sıfır atık bilinci ve geri dönüşüm çalışmalarıdır. Bu nedenle kullandığımız malzemeleri kesinlikle atmamalı, yeniden değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Bunu da sanatsal çalışmalarla yapabiliriz. Sergilenen ürünlere baktığımızda, kullanılmış malzemelerden, sanatsal dokunuşlarla çok güzel ve kullanılabilir ürünler ve eserler ortaya çıktığını görüyoruz. Sanat; güzellik demek, yaşamı daha güzel hale getirmek, umudun peşinden koşmak demek. Sanat ruhu güzelleştirir, yaşama estetik katar. Bu projede olduğu gibi, geri dönüşümle sanatı buluşturabilirsek dünyamız çok daha güzel bir noktaya ulaşacaktır” dedi.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Sanat Projesi’ne emek veren Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi yönetimini, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gaye İskender’i ve öğrencileri tebrik eden Başkan Yardımcısı İskender, çalışmada emeği geçenlere teşekkür belgelerini takdim etti.