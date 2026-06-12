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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Kırsal mahallelerde üretimi teşvik eden Ortahisar Belediyesi, En Mutlu Köy yerleşkesindeki seralarda üretilen 35 bin sebze fidesini muhtarlıklar aracılığıyla üreticilerle buluşturdu. Tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Üreten, toprağa can veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde ‘üretim seferberliği’ başlatan Ortahisar Belediyesi, çeşitli proje ve programlarla kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında; En Mutlu Köy yerleşkesindeki seralarda üretilen 35 bin sebze fidesi, muhtarlıklar aracılığıyla üreticilerle buluşturuldu.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Osman Yılancı ve Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın’ın da katıldığı programda, patlıcan, kıl biber, çarliston biber ve kapya biber fideleri kırsal mahallelerdeki üreticilere dağıtılmak üzere muhtarlıklara teslim edildi.

MUHTARLAR, ÜRETİCİYE VERİLEN DESTEK İÇİN BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Ortahisar Belediyesi’nin tarım alanındaki desteklerini takdirle karşılayan muhtarlar, “Ortahisar Belediyesi, her zaman üreticilerin yanında oluyor, çeşitli projelerle destekliyor. Mahallelerimizdeki çiftçilerimize dağıtılmak üzere hazırlanan sebze fideleri, bizlere teslim edildi. Bizler de bu fideleri kayıt altına aldığımız çiftçilerimize dağıtıyoruz. Çiftçilerimize önemli bir katkı sağlayan bu destekler için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya başta olmak üzere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze ve bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandılar.

ÜRETİCİLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Fidelerin ulaştırıldığı çiftçiler ise “Çok güzel düşünülmüş bir proje. Üretimimize katkı sağlayacak bu önemli destek için Ahmet Kaya Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha önce bu destekleri görememiştik. Ortahisar Belediyesi’ne çiftçiye ve vatandaşa verdiği bu destekler için minnettarız” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

BAŞKAN KAYA: “ÜRETEN VE TOPRAĞA CAN VEREN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda kırsal mahallelerdeki üreticilere her konuda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarımsal üretimin, hem bölgesel kalkınma hem de güvenli gıdaya ulaşma noktasında ciddi bir rolü olduğunu belirten Başkan Kaya, “Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde üretmek, toprağımıza sahip çıkmak bir tercih değil, zorunluluktur. Kırsal mahallelerimizdeki hemşerilerimizin yeniden toprağa yönelmesini, tarımsal üretimin her kademesinde güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. Amacımız toprağı boş bırakmamak ve kendi kendine yeten bir Ortahisar’ı, elbirliğiyle var etmektir. Üreten, toprağa can veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.