Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nde, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu bir eğitim programı düzenlendi. Bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimde; bağımlılık türleri, bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yolları konularında katılımcılara bilgi verildi.

Ortahisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ve YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Tanıtımı’ eğitim programı, Orhan Karakullukçu Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalışanlarda bağımlılık konularında farkındalık oluşturmayı, koruyucu ve önleyici tedbirlerle bağımlılıktan korunmayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, belediye birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

BAĞIMLILIK TÜRLERİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANLATILDI

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Saral Türkyılmaz tarafından verilen eğitimde; bağımlılık türleri, bağımlılığın bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yolları konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Türkyılmaz, sunumunun ardından YEDAM tarafından sunulan danışmanlık ve destek hizmetleri hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

İSKENDER: “BAĞIMLILIKLAR İNSANLARA ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VERİYOR”

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, madde bağımlılığıyla mücadelede, aileler ile birlikte yerel yönetimlerin de önemli sorumluluklar taşıdığını söyledi.

Günümüzde bağımlılığın dünyadaki en büyük problemlerden biri haline geldiğine dikkat çeken İskender, şu ifadeleri kullandı:

“Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların dışında günümüzde yaygın olarak sosyal medya, oyun, sanal kumar gibi bağımlılıklar da insanlara çok büyük zararlar veriyor. Ortahisar Belediyesi olarak, personelimizi bu konularda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, eğitim programları düzenliyoruz. Yeşilay kurumumuz bu konularda önemli çalışmalar yapıyor. Bu değerli çalışmalar ve Belediyemizde düzenlenen eğitim programı için teşekkür ediyoruz.”