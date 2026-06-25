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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, Zafer Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocuklar için çeşitli fiziksel aktiviteler, oyun ve yarışmalardan oluşan eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivite ve oyunlarla sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu amaçla, Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Zafer Özel Eğitim Okulu’ndaki öğrencilere yönelik spor etkinliği düzenlendi. Programda öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde refleks hareketleri, yarışmalar ve çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Program sonunda öğrencilere, Ortahisar Belediyesi tarafından boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edildi.

BAŞKAN KAYA: “ENGELLERİ SEVGİ VE DAYANIŞMAYLA AŞIYORUZ”



Özel çocukların daha aktif ve mutlu bireyler olması için yapılan her çalışmanın çok değerli olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Özel çocuklarımızın fiziksel becerilerini geliştiren, sosyalleşmelerine katkı sağlayan etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Amacımız; engelleri birlikte kaldırmak ve umut dolu bir yaşamı herkes için mümkün kılmak… Çocuklarımızın yüzündeki tebessümün eksilmemesi için özel bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya, engelleri sevgi ve dayanışmayla aşmaya devam edeceğiz” dedi.