Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’la süren müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Leavitt, “İran’a saldırmak için çeşitli gerekçeler öne sürülebilir. Ancak Başkan Trump diplomasiyi tercih ediyor” ifadelerini kullanırken, İran’ın bir anlaşma yapmasının akıllıca olacağını belirtti.

Müzakerelerde belirli bir ilerleme kaydedildiğini ifade eden Leavitt, hâlâ bazı konularda taraflar arasında mesafe olduğunu vurguladı ve İran’ın önümüzdeki haftalarda daha fazla detayla masaya dönmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, “İran anlaşma yapmamayı seçerse, Diego Garcia üssünü kullanmamız gerekebilir” dedi.

Hint Okyanusu’nda yer alan Diego Garcia, ABD’nin askeri üslerinden biri olarak stratejik önem taşıyor.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin demokrasi konusundaki endişelerinin bir aldatmaca olduğunu savunarak, Washington’un petrol ve diğer kaynaklar üzerinden müdahaleci bir tutum izlediğini belirtti. Pezeşkiyan, “Biz savaş istemiyoruz. Savaşı bir kenara bırakmalıyız; ancak zorla dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz.” dedi.