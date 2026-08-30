Kaynak: İHA

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında oldu. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan 36 yaşındaki Ömer Şengün, kayalık bölgede ilerlediği sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Düşme sonucu yaralanan Şengün için çevredekiler yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, dere yatağında yaralı halde bulunan Şengün'ü yürütülen çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şengün'e olay yerinde UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bacağında kırıklar bulunduğu öğrenilen Şengün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.