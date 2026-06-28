Kaynak: AA

Türkiye'nin orman varlığı, yürütülen envanter ve ağaçlandırma çalışmalarıyla son yıllarda düzenli bir artış grafiği çiziyor. 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan ülkenin toplam orman alanı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara, geçen yıl (2025) ise 23 milyon 375 bin 331 hektara yükseldi. Bu veriyle birlikte ormanlar, ülke yüz ölçümünün yaklaşık %30'unu kaplar hale geldi. Ancak küresel iklim değişikliğinin tetiklediği ani sıcaklık artışları ve düşük nem oranları, bu yeşil varlığı yangın tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

EN ÇOK YANGIN 2024'TE ÇIKTI, EN BÜYÜK ALAN HASARI GEÇEN YIL YAŞANDI

Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yıllık süreç incelendiğinde, en fazla orman yangınının 3 bin 797 yangın ile 2024 yılında çıktığı görüldü. Geçen yıl (2025) ise yangın sayısı 3 bin 224'e gerilemesine rağmen, rüzgar ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle zarar gören alan miktarında devasa bir artış yaşandı.

Son yıllardaki yangın sayıları ve yanan alan miktarları şu şekilde kayıtlara geçti:

AFETİN EN BÜYÜK SORUMLUSU: İHMAL VE KAZALAR

Yangınların çıkış nedenleri incelendiğinde, insan kaynaklı "ihmal ve kazalar" başı çekti. Geçen yıl çıkan 3 bin 224 yangının kategorilerine göre dağılımı ve yol açtığı hasar durumu çarpıcı gerçeği ortaya koydu:

-İhmal ve Kaza: 1.753 yangın çıktı, 40 bin 32 hektar alan yok oldu.

-Sebebi Bilinmeyen: 1.032 yangın çıktı, 37 bin 626 hektar alan etkilendi.

-Kasıtlı Çıkarılan: 160 yangın çıktı, 3 bin 546 hektar alan küle döndü.

-Doğal Nedenler (Yıldırım vb.): 279 yangın çıktı, sadece 269 yüz ölçümlük alan zarar gördü.

ULUSLARARASI SERTİFİKALI ORMANLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Orman alanlarındaki faaliyetlerin doğaya ve insana saygılı şekilde yönetildiğini belgeleyen "uluslararası sertifikalı orman alanları" oranında ciddi bir yükseliş yaşandı. 2024 yılında toplam ormanların %42,3'ü sertifikalıyken, bu oran geçen yıl 1 milyon 491 bin 221 hektarlık artışla %48,7'ye ulaştı. Ayrıca, doğa dostu turizmi teşvik eden ekoturizm parkurlarının sayısı da %12,9 artarak 140'a yükseldi.

ORMAN KÖYLÜSÜNE DEV DESTEK

Yaraları sarmak ve ormanlar üzerindeki toplumsal baskıyı azaltarak sürdürülebilir bir ekosistem sağlamak amacıyla devlet destekleri de artırıldı. Geçen yıl orman köylüsüne sağlanan sosyo-ekonomik destek paketlerinden 10 bin 830 aile faydalandı. Bu kapsamda özellikle "el ve ev sanatları" üretimine yönelik ekonomik destek alan aile sayısı, 2024'teki 142 seviyesinden geçen yıl 773'e kadar çıktı.