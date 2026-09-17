Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı oynanacak kritik maç öncesi Oksijen TV Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendikleri derbi hakkında konuşan Orkun Kökçü atmosferin harika olduğunu dile getirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BU SEZON KADIKÖY'DE İÇİMDE DAHA RAHAT BİR HİS VAR'

Kadıköy deplasmanında atmosferin nasıl olduğunun sorulması üzerine Orkun Kökçü, 'İnanılmazdı. Öyle maçlarda zaten ekstra atmosfer oluyor. Fenerbahçe taraftarı da o maça hazırlandı. Isınmaya çıkarken her yerden ses ve tezahürat geliyor. Zaten geçen sezon da onu yaşamıştım. Bu sezon içimde daha rahat bir his vardı. Bizden korktuklarını hissettim diyebilirim." diye konuştu.

'BİR AN BİLE STRESE KAPILMADIK'

Fenerbahçe maçıyla ilgili sözlerine devam eden milli yıldız, 'Fenerbahçe maçında çok rahattık. Bir an bile strese kapılmadık. Bu da futbola yansıyor. Daha iyi bir performans gösterebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.