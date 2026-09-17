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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Marsilya, bu akşam saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde İstanbul'da stadyuma ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla İETT ek sefer kararı aldı.

38 EK OTOBÜS SEFERİ YAPILACAK

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün resmi X hesabından yapılan açıklamada, saat 19.00'dan sonra planlanan 794 otobüs seferine ek olarak 38 seferin daha hizmete sunulacağı bildirildi.

İETT açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam saat 22.00’de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Marsilya UEFA Avrupa Ligi heyecanı için; saat 19.00’dan sonra planlanan 794 otobüs seferine ek olarak 38 otobüs seferi hizmete sunulacaktır. UEFA Avrupa Ligi yolunda temsilcimiz Beşiktaş’a başarılar dileriz.”