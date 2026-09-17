UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Marsilya, bu akşam saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Mücadele öncesinde İstanbul'da stadyuma ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla İETT ek sefer kararı aldı.

38 EK OTOBÜS SEFERİ YAPILACAK

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün resmi X hesabından yapılan açıklamada, saat 19.00'dan sonra planlanan 794 otobüs seferine ek olarak 38 seferin daha hizmete sunulacağı bildirildi.

İETT açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam saat 22.00’de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Marsilya UEFA Avrupa Ligi heyecanı için; saat 19.00’dan sonra planlanan 794 otobüs seferine ek olarak 38 otobüs seferi hizmete sunulacaktır. UEFA Avrupa Ligi yolunda temsilcimiz Beşiktaş’a başarılar dileriz.”

Beşiktaş-Marsilya maçı öncesi İETT'den ek sefer kararı - Resim : 2