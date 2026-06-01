İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir can aldı. Orhanlı Gişeleri'nde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhanlı Gişeleri'nde meydana geldi. Pendik istikametinden TEM Otoyolu yönüne ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişe alanındaki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü Faruk Yılmaz otomobil içerisinde sıkıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Ancak yapılan kontrollerde Faruk Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.