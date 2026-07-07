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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Köyü Asarcık Mahallesi sakinleri, yıllardır süren yol çilesine kendi imkanlarıyla son verdi.

Bugüne kadar tek bir motorlu taşıtın bile giremediği mahalleye, köylülerin el ele vererek imece usulüyle inşa ettiği yol sayesinde tarihte ilk kez bir otomobil ayak bastı.

YILLARCA SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Asarcık Mahallesi halkı, dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle bugüne kadar her türlü yükü, erzağı ve eşyayı sırtlarında taşımak zorunda kalıyordu.

Hastalarını bile sedyelerle ana yola indirmek zorunda kalan mahalleli, seslerini duyurabilmek için yıllarca devlet kurumlarının kapısını aşındırdı.

DEVLETTEN UMUDU KESİNCE PARAYI ARALARINDA TOPLADILAR

Resmi makamlardan bir türlü sonuç alamayan çilekeş mahalle halkı, sonunda kaderlerini kendi ellerine almaya karar verdi.

Kendi aralarında para toplayan köylüler, iş makineleri (dozer ve greyder) kiralayarak büyük bir dayanışma başlattı.

3 KİLOMETRELİK MUCİZE YOL

Dağları, taşları kazarak yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir yol inşa eden Asarcık halkı, imkansızı başararak adeta tarihi yeniden yazdı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte mahalleye ilk kez bir otomobil giriş yaptı.

Köy meydanına gelen ilk aracı gören mahalle sakinleri, büyük bir coşku ve gözyaşlarıyla bu tarihi anı kutladı.

Anadolu insanının azmini ve dayanışma ruhunu tüm Türkiye'ye kanıtlayan Asarcık Mahallesi, artık "yolu olmayan köy" olarak değil, "kendi yolunu açan kahraman köy" olarak anılacak.