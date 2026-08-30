Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle sanal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakanlığın, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 104'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

VİDEO KLİP PAYLAŞILDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan başka bir paylaşımda ise "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri' emriyle Türk ordusu, Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Kahraman Mehmetçik’in inancı ve kararlılığıyla Anadolu'da başlayan büyük zafer, bağımsızlığımızın mührü oldu. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klibe yer verildi. Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntüler ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarına yer aldığı klipte, TSK'nın operasyonel gücüne dikkat çekildi.