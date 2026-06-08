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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Korgan ilçesi Yukarıpazar Mevkii'nde meydana gelen kazada, "pat pat" olarak bilinen tarım aracı yaşlı bir kadına çarptı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tarım aracı yol üzerinde bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine koşan vatandaşlar, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak bulunduğu yerden kaldırdı.

Yapılan ilk kontrollerde yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpma anı ile vatandaşların yardıma koştuğu anlar saniye saniye yer aldı.