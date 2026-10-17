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Kaynak: DHA

Fatsa-Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ö. yönetimindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol üzerinde duran kamyona H.İ.A. yönetimindeki 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) hayatını kaybetti. Sürücüler ve minibüste bulunan 18’i öğrenci 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.