Fatsa-Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ö. yönetimindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol üzerinde duran kamyona H.İ.A. yönetimindeki 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Ordu'da okul dönüşü dehşet anları: Minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü 18 yaralı - Resim : 1

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) hayatını kaybetti. Sürücüler ve minibüste bulunan 18’i öğrenci 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'da kaza: Polis çift yaralandıBurdur'da kaza: Polis çift yaralandıGündem

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.