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Kaynak: DHA

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan eşi Tuğba A. yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

AYNI ANLARDA İKİNCİ KAZA

Diğer yandan, aynı anlarda Burdur- Isparta Dağ yolunda Burdur Emnyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memurunun olduğu 07 NGL 39 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildekiler yara almadı.