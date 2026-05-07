Ordu’da narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NARKOTİK POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, savcılık talimatı doğrultusunda bir şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yapılan incelemeler ve operasyon sonucunda şüpheli hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli süreç başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin önemine dikkat çekildi.